Un barbat din Carpineni sustine ca a fost batut de politistii din localitate, iar apoi tot ei l-au bagat in arest. Totul dupa ce a filmat neregulile inspectorului din sat. Ce spune avocatul - VIDEO

Valeriu Rachiu este activist civic. El urmarea activitatea politiei din satul Carpineni, Hancesti, acolo unde locuieste si posta periodic filmuletele pe internet. In cateva dintre ele ar fi surprins politistii la jocurile de noroc, fumand in spatii publice sau amenintandu-l.

Avocatul sau spune ca intr-o zi, barbatul a observat ca politistul de sector are un comportament ciudat in timpul orelor de lucru si s-a gandit ca e beat. Asa ca a chemat oamenii legii pentru ca acestea sa-l verifice pe politistul din sat. Veniti la fata locului, acestia l-ar fi agresat pe Valeriu.

Oxana ESANU, AVOCAT: “Vom aduce probele de rigoare care atesta ca clientul meu a fost cel care a solicitat interventia politiei, pentru a constata starea de ebrietate a politiei.”

Pe data de 29 mai, Valeriu a fost arestat pe un termen de 30 de zile. Avocatul sau a contestat decizia la Curtea de Apel.

Oxana ESANU, AVOCAT: “Nu s-a tinut cont de probele din partea apararii, inclusiv de raportul de expertiza medico-legala, care atesta ca persoana a fost supusa torturii, de catre organele de politie.”

Satenii din Carpineni spun ca il cunosc pe Valeriu si stiu despre activitatea sa. Ei sustin ca acesta filma des despre problemele din localitate si si-a a facut chiar si o pagina specializata pe o retea de socializare.

“Un om foarte bun, disponibil sa ne ajute cu orice, stiu odata cand am plecat spre scoala politia il filma pe Valeriu, dar nustiu din ce motiv si cauza."

Aceasta femeie care locuieste nu departe de sectorul de politie sustine ca a vazut cum barbatul a fost luat cu forta de politie.

“Nustiu ce sa luat cu Renita la cearta, acela i-a spus asa eu te voi inchide. Intr-o zi am auzit galagie, baiatul nu voia sa-i puna catusele, el a spus ca merge de buna voie eram langa casa de la mine se vede tot am vazut ca statea aplecat si se spala sau poate i-a dat sa bea, am vazut ca se spala pe fata.”

Contactat de noi politistul de sector din Carpineni, Igor Renita, ne-a spus ca nu era in stare de ebrietate in acea zi si ca el a fost agresat. Valeriu locuia in sat cu fiica sa de 17 ani. Acum, pentru ca se afla in arest, fata a ramas in grija bunicii.

FIICA LUI VALERIU RENITA: “Ma sunat tata si mi-a spus ca este la politie Hancesti si ca l-au retinut, mi-a zis sa intreb colaboratorii pentru ce la retinut ca el nu stia, i-au luat telefonul si a spus ca posibil sa-l duca la 13, doar la judecata l-am vazut, nu permit sa vorbesc cu el nu stiu de ce.”

Am mers astazi si la Inspectoratul de Politie Hancesti, iar comisarul-sef Iulian Luca, ne-a transmis prin ofiterul de presa ca nu vrea sa stea de vorba cu noi despre acest caz. Astazi la Curtea de Apel urma sa se decida daca Valeriu Rachiu ramane in arest, dar sedinta a fost amanata pentru ca barbatul nu s-a prezentat. Avocatul sau ne-a spus ca urmeaza sa afle de ce, iar procurorul care intrumenteaza cazul a refuzat sa discute cu noi.