Un barbat din Causeni risca sa ramana fara degete dupa ce a cautat prin zapada cheile de la casa: "Le-am scapat pe prag" - FOTO

Potrivit presei locale, barbatul a fost internat cu degeraturi la spital, la terapie intensiva, dupa ce minute in sir a cautat prin omat cheile de la casa pentru a putea intra in locuinta.

Barbatul a pierdut cheile de la casa in zapada si le-a cautat prin zapada mai bine de jumatate de ora. Victima afirma ca nu a simtit cum ii ingheata mainile, iar in momentul in care nu le-a mai putut misca a apelat la vecini care au chemat ambulanta.

VICTIMA: "Am ajuns acasa si trebuia sa intru, am scapat cheia, era omat pe prag, am tot cautat cheia, iar timp de jumate de ora mi-au inghetat mainile."