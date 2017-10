Un barbat din Criuleni a cumparat sicriu, cruce si pomeni pentru a-si inmormanta sotia, iar cand a mers la morga a aflat ca femeia este vie. “Groapa e sapata si au luat si o suta de colaci" - VIDEO

Cumnatul femeii sustine ca joi seara medicii l-au sunat pe fratele sau si i-au spus ca sotia sa a murit. Asa ca barbatul a inceput pregatirile pentru inmormantare.

Andrei, CUMNATUL: “Ei au venit cu sacriul, cu crucea sa i-a mortul de la spitalul de la Criuleni. Cu o zi mai devreme acasa putea sa se trezeasca mortul drept in sicriu pe langa astia care o plangeau.”

Mai mult, si oamenii din sat spun ca au pus mana de la mana, pentru a strange bani de inmormantare.

“Era bolnava, consuma alcool."

“Cand s-au dus sa o aduca, ea era inca vie, rasufla.”

Ca intr-un final sa se afle ca de fapt femeia era vie. Rudele spun ca au fost anuntate de medici ca femeia a murit.

“Groapa e pornita. Au luat o suta de colaci, o gramada si acum ce sa faca cu dansii."

“Dar el nu a fost sa vada sigur, e moarta sau nu e moarta. Iaca ma crezi stau cu sicriul.”

Medicii de la spitalul din Criuleni, insa au o alta versiune. Acestia spun ca s-au pomenit sambata trecuta cu doi barbati in stare de ebrietate la morga, avand cu ei sicriu si cruce.

Nicolae CROITOR, DIRECTOR SPITAL CRIULENI: “Cine le-a spus informatia nu se cunoaste. La morga nu este inregistrata. Femeia a fost adusa in data de 25, in stare foarte grava."

Femeia in varsta de 31 de ani este internata in sectia de terapie intensiva din spitalul raional Criuleni. Medicii spun ca ea a ajuns la spital in coma alcoolica. Aceasta are doi copii in varsta de 9 si 7 ani.