Un barbat din Falesti si-a ucis copilul in varsta de 6 luni pentru ca plangea. Tragedia s-a petrecut in casa mamei soacre

Potrivit ofiterului de presa al IP Ungheni, Lilia Covaliov, cazul a avut loc pe data 13 mai in satul Macaresti, Ungheni, la ora 23. Barbatul de 25 de ani cu concubina sa si impreuna cu bebelusul de 6 luni au mers in ospetie la mama fetei. Toti se aflau la masa, iar la un moment dat fetita a inceput a plange, cel care a mers sa o linisteasca a fost tatal care a lovit-o de nenumarate ori in regiunea capului. In urma loviturilor puternice, micuta a decedat.

Cea care a alertat autoritatile a fost bunica bebelusul.

Oamenii legii spun ca barbatul era in stare de ebrietate.

Barbatul a fost retinut pentru 72 de ore, iar astazi are loc sedinta de judecata. Acesta risca de la 12 pana la 15 ani de inchisoare.