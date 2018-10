Un barbat din Ialoveni era cat pe ce sa ramana invalid, dupa ce a incercat sa desfaca un cartus cu ajutorul unui polizor unghiular. In urma incidentului, i-a fost grav afectata mana stanga, iar medicii au facut o munca grea pentru a o restabili - VIDEO

Constantin Belescu, din Ialoveni, era in curtea casei, cand repara o motocicleta. Atunci s-a si intamplat totul.

Constantin BELESCU, PACIENT: “ Am gasit un patron si am vrut sa-l folosesc la niste lucrari. Credeam ca e gol. Am vrut sa-l tai cu un polizor unghiular. A explodat. “

Barbatul spune ca nu prea a inteles ce se intampla. Era plin de sange si a fugit dupa ajutor la un vecin.

Constantin BELESCU, PACIENT:“ Mana stanga a fost afectata. “

Cu ambulanta a fost transportat la Spitalul de Urgenta, iar chirurgii au decis ca pacientul sa intre imediat in sala de operatii. Ore in sir, medicii au incercat sa-i restabileasca mana.

“ Era amputat degetul unu..”

Mai mult, bucati din polizorul unghiular au sarit in aer si au nimerit in mai multe parti ale corpului pacientului: pe gat, cap si brate. Acestea au fost eliminate de chirurgi. Specialistii spun ca nu prea s-au intalnit cu asemenea situatii pana acum.

Barbatul, de 51 de ani, va ramane internat inca pentru o perioada la spital, pentru ca medicii sa urmareasca restabilirea corecta a mainii.