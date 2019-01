Un barbat din Ialoveni, retinut de politisti dupa ce si-a injunghiat fratele in abdomen

S-a intamplat aseara. Potrivit politiei, cei doi frati s-au luat la cearta, iar fratele mai mare a luat un cutit si l-a injunghiat in abdomen pe fratele sau mai mic. Ulterior, mama celor doi frati a anuntat autoritatile.

Barbatul injunghiat, in varsta de 36 de ani, se afla in prezent in stare grava la spitalul de Urgenta, in timp ce pe numele fratelui sau mai mare a fost deschis dosar penal.



Barbatul a fost retinut pentru 72 de ore. Alte circumstante se stabilesc.