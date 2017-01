Un barbat din Orhei a fost retinut in timp ce incerca sa vanda ilegal bauturi alcoolice scumpe. Suma totala a bauturilor este de 36000 lei

In urma perchezitiilor la domiciliu au fost gasite mai multe cutii cu bauturi alcoolice tari in asortiment. Barbatul n-a putut demonstra sau prezenta vreun act de provenienta a bauturilor, care au fost estimate in suma totala de 36000 lei.

In acest context barbatul a primit o amenda in marime de 3000 lei, iar cele 50 de sticle cu alcool au fost ridicate si depozitate pana la decizia instantei de judecata.