Un barbat din regiunea transnistreana, retinut pentru ca ar fi luptat, ca mercenar, alaturi de separatistii din Donetk - VIDEO

Am fost două zile pe un poligon improvizat, după care ne-au dus pe terenul de luptă, ne aflam în nişte fâşii de pădure. Acolo am stat aproximativ trei săptămâni, mai exact până pe 18-19 septembrie, am fost rănit şi am fost evacuat.

Barbatul a spus ca a fost racolat in orasul Rostov, iar ulterior a ajuns in Donetk. Pentru aceasta barbatul risca 7 ani de inchisoare. Oamenii legii ii atentioneaza pe tinerii sa nu participe in conflictul armat din Ucraina.