Un barbat din Sangerei s-a stins dupa ce arma colegului sau de vanatoare s-ar fi descarcat: se intorceau acasa, victima era in masina, iar arma amicului sau a cazut. Proprietarul armei, retinut. Cum s-ar fi intamplat totul

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata, intr-o localitate din raionul Sangerei. Patru vanatori, printre care victima si barbatul a carui arma s-a descarcat, se intorceau de la vanatoare. Astfel, victima a urcat in masina, iar in momentul in care colegul sau de vanatoare a dat sa urce si el in masina, husa in care se afla arma s-a agatat de masina, a cazut impreuna cu arma, iar aceasta s-a descarcat, ranindu-l in fesa pe barbatul aflat pe bancheta din spate a masinii.

Imediat, acestia au mers cu masina intr-o localitate din apropiere, iar acolo au chemat o ambulanta si au sunat la politie. Barbatul a fost transportat in stare grava la spitalul raionul din Sangerei, insa la scurt timp s-a stins.

Colegul sau de vanatoare in varsta de 57 de ani a fost retinut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost initiata o cauza penala pentru lipsire de viata prin imprudenta, iar suspectul risca pana la 3 ani de puscarie.

Ambii erau vanatori profesionisti si aveau permis de vanatoare.