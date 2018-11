Un barbat din Stauceni a urcat intr-un troleibuz si a pus mana pe telefonul unei pasagere, dar a fost prins de politie. Ce le-a spus autoritatilor - VIDEO

Totul s-a intamplat in timp ce faptasul si victima calatoreau cu troleibuzul, pe o strada in capitala. Potrivit politiei, individul a vazut-o pe femeie, a bagat mana in geanta ei si i-a luat telefonul. Barbatul a fost retinut de politie si escortat la inspectorat. Fiind audiat de politisti, acesta le-a spus ca vroia sa ia telefonul, intrucat are nevoie de bani.

Barbatul, care anterior a mai fost retinut pentru furt, este cercetat penal si risca pana la 4 ani de puscarie.