Un barbat din Telenesti a tras din arma ca sa alunge vrabiile din plantatia de vita de vie, insa a nimerit in nepotul sau

Victima de 43 de ani, era impreuna cu unchiul sau de 74 de ani si patrulau prin vie, insa in directii diferite. Politia spune ca barbatul ar fi tras de 2 ori in aer pentru a speria pasarile, insa un glonte l-a nimerit pe nepotul sau in umar. Imediat a fost chemata ambulanta. Din fericire, rana nu i-a pus viata in pericol. Oamenii legii au ridicat arma detinuta legal de catre barbat si examineaza circumstantele in care s-a produs incidentul.