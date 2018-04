Un barbat dintr-o localitate din Criuleni a fost gasit fara suflare in curtea casei sale: s-a certat cu iubita, aceasta a luat un topor, l-a lovit in cap si a plecat. Dimineata femeia a chemat politia

Totul s-a intamplat in aceasta noapte in jurul orei 2:00. Potrivit politiei, barbatul de 47 de ani a venit acasa baut si s-a luat la cearta cu iubita sa de 39 de ani, care tot se afla in stare de ebrietate. Dupa mai multe discutii, lucrurile intre ei au degenerat, barbatul a luat un topor si a amentitat-o. Enervata, iubita acestuia i-a smuls toporul din mana, l-a lovit de mai multe ori in cap si l-a lasat sa zaca in curtea casei.

Dupa cele intamplate, spre dimineata, femeia a chemat politia si le-a spus ca iubitul ei este mort. Ajunsi la fata locului, medicul legist si polistii au constat decesul barbatului. Tot ei spun ca femeia le-a povestit ca, fiind in stare de ebrietate, nu si-ar fi dat seama ca si-a ucis iubitul.

Cei doi locuiau impreuna de mai multa vreme. Autoritatile investigheaza cazul.