Incercand sa-si apere mama, un barbat dintr-o localitate din Straseni si-a omorat fratele in bataie. Cum s-a intamplat totul

Tragedia s-a intamplat acum patru zile in satul Sireti din raionul Straseni. Potrivit politiei, cei doi frati au inceput sa se certe, dupa ce fratele mai mare, in varsta de 41 de ani, ar fi dat cu piciorul in mama lor. Astfel, fratele mai mic, in varsta de 31 de ani, si-a pierdut cumpatul si l-a luat la pumni pe fratele sau, lovindu-l pana acesta s-a stins.

Autoritatile au pornit o cauza penala, iar faptasul a fost retinut pentru 72 de ore.