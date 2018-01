Un barbat dintr-o localitate din Ungheni s-a stins, dupa ce a fost lovit in plin de o masina

Potrivit politiei, totul s-a intamplat ieri in jurul orei 18:00 la iesire din satul Zagarancea din Ungheni. Soferul de 43 de ani, aflandu-se la volanul unei Toyota Land Cruiser a lovit in plin cu masina un barbat de 31 de ani, care in urma traumelor primite a decedat.

Pe acest caz a fost initiata o cauza penala. Daca barbatul va fi gasit vinovat risca pana la 7 ani de inchisoare.

*Poza simbol