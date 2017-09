Un barbat, gasit mort intr-o casa care a ars aseara la Orhei. Se presupune ca e proprietarul locuintei

Potrivit salvatorilor, flacarile au izbucnit aseara, in jurul orei 20:00. Incendiul a mistuit holul, dar si una dintre camere, in care a si fost gasit barbatul deja mort. Pompierii spun ca acesta avea in jur de 50 de ani si urmeaza sa stabileasca daca acesta era proprietarul casei.

Vecinii spun ca acolo locuia un barbat, care nu avea familie.

De la ce au pornit flacarile, deocamdata nu este clar.

*Poza simbol.