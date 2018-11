Un barbat, gasit strangulat intr-o padure din apropiere de gara din Balti: politistii au descoperit un biletel intr-un buzunar de la pantaloni. Ce scria pe el

Potrivit politiei, corpul neinsuflet al barbatului a fost gasit acum trei saptamani, insa autoritatile deocamdata nu cunosc identitatea victimei.

Atunci, ajunsi la fata locului, oamenii legii au descoperit in unul dintre buzunarele de la pantaloni un biletel pe care era scris un nume, iar barbatul a scris ca anume asa se numea el si a mai notat pe foaie ca nu avea un loc stabil de trai.

Autoritatile au verificat informatiile si sustin ca nu exista niciun barbat cu astfel de nume. Acum, politistii continua investigatiile pentru a stabili identitatea acestuia.

Potrivit IP Balti, barbatul avea in jur de 55 - 60 de ani, iar in momentul in care a fost gasit era imbracat in pantaloni si camasa de culoare verde, geaca neagra si pantofi negri.

Cei care detin informatii care pot ajuta la identificarea barbatului sunt rugati sa anunte politia.

*Poza simbol