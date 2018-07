Un fost angajat al politiei de frontiera, intr-un live pe facebook: "Vorbim despre incalcarile pe care le comit unii demnitari cu rang mare. Doua camioane umplute cu tigari in valoare de 6 milioane de lei, escortate in Romania" - VIDEO

Astazi, Serviciul Protectie Interna si Anticoruptie al MAI au anuntat ca il cheama pe barbat pentru audieri, in urma declaratiilor facute pe retelele de socializare.

Contactati de PROTV, responsabilii de la politia de frontiera ne-au spus ca barbatul care apare in imagini este un fost angajat al politiei de frontiera.

Reactia Politiei de Frontiera: "Menţionăm că persoana în cauză este fost angajat al Poliţiei de Frontieră şi actualmente membru activ al unei mişcări politice. În baza celor declarate pe o reţea de socializare, unde sunt aduse doar acuzaţii fără a fi prezentate probe, instituţia s-a sesizat şi va acorda asistenţă cercetărilor preluate de reprezentanţii Serviciului Protecţie Internă şi Anticorupţie al MAI.

În timpul apropiat, pe cazul dat vor fi întreprinse mai multe măsuri, iar despre rezultatul acestora va fi comunicat opiniei publice în termeni proximi. Totodată, Poliţia de Frontieră solicită expres neimplicarea instituţiei în scopuri politice, cât şi prezentarea informaţiilor prin prisma politică."

Gheorghe PETIC: "Buna seara prieteni.Va salut din zona de frontiera Ungheni. Ne aflam la hotarul Republicii Moldova cu Romania, paralel cu UE. Sa fie cat mai multi si sa distribuie ceea ce vreau eu sa va explic, pentru ca sursa facebook, ramane unica sursa unde putem sa mediatiza anumite fapte de coruptie ce au loc inclusiv in structurile de forta a RM.

O sa vorbim despre unele incalcari pe care le comit unii demnitari cu rang mare de conducere din politia de frontiera. Vrem inca o data sa va explicam despre contrabanda de tigari din RM. Saptamana trecuta, la data de 3 iunie, in miezul noptii, pe acest tronson au trecut din Ungheni catre malul Prutului doua camioane umplute burduf cu tigari marca Ashima, excortate cu mare atentie si cu mare grija ca nu cumva sa latre cineva la ele.

Cand spun asemenea lucruri va dati seama ca stiu si dispun de anumite informatii. Sper ca unii care se simt cu musca pe caciula sa nu-i ia infarctul, dar sa-si pregateasca catusile. In noaptea de 2 spre 3 iunie, in jurul orei 2, pe malul Prutului romanesc, in apropiere de Ungheni a fost depistat un TIR avand numere de inmatriculare romanesti Maramures cu marfa de contrabanda - 570 bacsuri de tigari, in suma de 6 milioane de lei modovenesti.

Ca expert in domeniu nu pot gasi un raspuns la intrebarea din care motive in data de 2 spre 3 iunie acest tronson de drum nu era supravegheat cu politisti de frontiera. Responsabil din partea romana a politiei de frontiera pentru supravegherea pe malul romanesc era un oarecare contraversat politist de frontiera roman comisar Dumitru Leonardo Melinte. De partea Moldovei paza a fost organizata de seful adjunct al sectorului politiei de frontiera, Alexandru Slivinschi, unul din cei trei frati a familiei Slivinschi, toi politisti de frontiera, toti cu functii serioase, unde miroase a bani."