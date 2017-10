Un barbat, internat la spitalul Sfanta Treime din capitala, s-a stins dupa ce ar fi cazut in gol de la etajul 6 al institutiei: corpul neinsufletit, descoperit dimineata de catre paznic. Ce spune politia

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 6:20. Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, autoritatile au fost alertate de catre paznicul spitalului care a descoperit, in curte, corpul neinsufletit al barbatului.

Politia spune ca barbatul de 70 de ani din capitala era internat la sectia de Pneumonologie, la etajul 6 al spitalului Sfanta Treime.

Colegii de salon ai barbatului le-au spus politistilor ca cel mai probabil barbatului i s-ar fi facut rau si ar fi iesit la balcon, iar acolo s-ar fi prabusit in gol.

La fata locului a fost chemat si medicul legist.

Autoritatile au initiat o ancheta pentru a stabili circumstantele in care s-a produs tragedia.