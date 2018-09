Un barbat din Hancesti s-a stins la spital, dupa ce a fost batut chiar in fata locuintei sale. Potrivit sotiei, acesta a fost luat la pumni de patru indivizi. Suspectii, cautati de politie. Declaratiile rudelor

VIDEO IN CURAND.



Totul s-a intamplat pe patru septembrie povesteste sotia barbatului, care a revenit din Italia, dupa ce a aflat despre tragedie.

Tatiana CODREANU, SOTIE: “Au venit cu pustile, a impuscat, l-au ucis aici si il udau cu apa. Sotul meu era singur acasa.”

Tatiana sustine ca unul dintre agresori este nepotul victimei, cu care aveau relatii bune. Un alt tanar care l-ar fi batut pe sotul ei ar fi iesit din puscarie in aceasta primavara.

Tatiana CODREANU, SOTIE: “Din cauza ca umbla dupa mancare si dupa baut si cred ca au venit si au inceput sa ceara...si l-au luat la batut, sareau cu piciorele peste el.”

Femeia sustine ca cei patru indivizi ar fi furat din locuinta documente, dar si bani – trei mii de euro si trei mii de lei, pe care ii strangea pentru a-si cumpara o masina.

Tatiana CODREANU, SOTIE: “Au zis, daca ajungem la puscarie, vin si va impusca pe toti, au deconectat cablu de televiziune, telefon. Toti dorm cu mine, mii frica singura in casa.”

Unul dintre feciorii barbatului spune ca nu era acasa cand s-a intamplat totul, dar cand s-a intors, si-a gasit tatal batut in fata casei.

“Am venit repede acasa si am vazut masina cum pleca. Tata era jos, l-am ridicat si am chemat salvarea si au plecat.”

Socati de cele intamplate sunt si vecinii, care sustin ca au vazut cum tinerii au venit acasa si il cautau pe barbat, l-au gasit insa la fantana din mahala, unde si l-au batut, apoi l-au dus in curtea locuintei.

“Eram la poarta, au deschis usile si strigau, il cautau pe Petru, l-au adus in ograda si il bateau, unul a luat o pusca, eu m-am speriat si am fugit.”

“Acolo am vazut ca s-a inceput batia si am venit. M-am speriat, o pusca am vazut a au scos, ziceau ca le pare bine ca l-au gasit acasa, el nu zicea nimic. Era om bun cuminte, nu se certa cu nimeni.”

“Era o persoana linistita, era un tata grijuliu, mereu cu fetita, nu stiu...”

Barbatul avea 59 de ani. El a fost internat la Spitalul Raional din Hancesti in stare grava, cu mai multe traumatisme. Acum doua zile, insa, acesta s-a stins.

Ion Duminica, SEFUL SECTIEI TRAUMATOLOGIE, SPITALUL RAIONAL HANCESTI: “A fost transferat imediat in reanimare, traumatis grav, cu fracturi multiple, starea s-a complicat.”

Familia victimei a depus o plangere la procuratura din Hancesti, iar cei patru indivizi au fost dati in cautare.

Oxana UNGUREANU, PROCUROR HANCESTI: “Pe cazul dat a fost pornita cauza penala in baza articolului 287, 288 si 151 adica huliganism, talharie si cauzarea leziunilor coroprale grave care au dus la deces.”

Potrivit procurorului, Oxana Ungureanu, suspectii au fost anterior judecati. Ei risca pana la 25 de ani de inchisoare.