Un barbat s-a impuscat mortal in oficiul unei institutii de creditare din capitala. Politia spune ca victima avea de returnat un credit de 12 mii de dolari si azi urma sa fie evacuata din apartamentul sau - VIDEO/FOTO

UPDATE 15:45 Zona a fost incercuita. Politia se afla la fata locului.

Ofiterul de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, de la fata locului: "In jurul orei 14:00 politia a fost alertata precum ca intr-un oficiu de creditare un barbat si-a aplicat o plaga prin impuscatura in regiunea capului. Imediat la fata locului s-a deplasat un echipaj al batalonului de Reactionare Operativa din cadrul Directiei Politiei municipiului Chisinau. Grupa operativa a Inspectoratului de Politie Rascani, procurorul de serviciu al Oficiului Rascani, medicul legist, ajunsi la fata locului au stabilit identitatea barbatului. Barbatul avea 50 de ani si este locuitor al capitalei. Preliminar, din ce au constatat politistii, barbatul ar fi luat un credit de la aceasta companie care pana la moment nu l-a rambursat, iar din acest motiv execuotii judecatoresti au aplicat sechestru pe apartament. La moment, fortele de ordin sunt la fata locului pentru a investiga toate circumstantele.

Barbatul ar fi luat un credit de circa 12 mii de dolari. Arma din care s-a impuscat o detinea legal. Acum se stabileste daca avea familie sau nu avea familie si pentru ce a luat barbatul imprumutul. La momentul incidentului in oficiu se afla personalul, dar stabilim daca in alte oficii se mai aflau si alte personae care nu activeaza in banca data."

Totul s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:00. Potrivit politiei, barbatul s-a impuscat in cap si s-a stins pe loc. Oamenii legii spun ca victima avea de returnat un credit de 12 mii de dolari.

