Un barbat s-a stins pe loc, iar altul e in stare grava la spital dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, in satul Bursuceni, Sangerei - FOTO

Totul a avut loc aseara in jurul orei 20:00, in satul Bursuceni, raionul Sangerei. Potrivit politiei, soferul automobilului de model Ford a pierdut controlul asupra volanului, a derapat de pe sosea si s-a rasturnat. Oamenii legii spun ca barbatul conducea masina cu o viteza excesiva.

In urma impactului, soferul a decedat pe loc, iar un alt barbat in varsta de 31 de ani, pasager in vehicul, a fost transportat in stare grava la spitalul raional din Sangerei.