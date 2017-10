Un barbat s-a stins pe loc, iar altii doi sunt in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau a intrat violent intr-un copac in apropiere de Ungheni - GALERIE FOTO

Tragedia a avut loc ieri seara in jurul orei 17:30, pe soseaua Sculeni - Ungheni, in apropiere de localitatea Medeleni. Potrivit politiei, barbatul de 44 de ani care se afla la volanul unui Peugeot, care ar fi circulat cu viteza excesiva, a pierdut controlul asupra volanului, a derapat de pe sosea si a ajuns cu masina intr-un copac. In urma impactului violent, soferul s-a stins pe loc. In automobil se aflau alti doi pasageri, de 39 si 40 de ani, care au fost raniti si au fost transportati in stare extrem de grava la spitalul raionul Ungheni.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs accidentul.