Un barbat s-a stins pe loc, iar altul a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit intr-un microbuz de pe ruta Revaca - Sangera, plin cu pasageri

Totul s-a intamplat in aseara in jurul orei 23:30 la intrare in localitatea Revaca. Potrivit politiei, un VAZ in care se aflau soferul si pasagerul, ambii de 30 de ani, s-a ciocnit violent cu un microbuz de pe ruta Revaca-Sangera in care erau 20 de persoane.

In urma impactului, pasagerul din VAZ s-a stins pe loc, iar soferul a fost internat la renimare in stare extrem de grava.

Toate circumstantele in care s-a produs accidentul urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.

*Imagine simbol