Un barbat s-a stins pe loc, iar doua persoane au fost transportate de urgenta la spital, dupa ce masina in care se aflau a intrat violent intr-un copac si s-a rasturnat, langa Balti - FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat aseara in jurul orei 20:00. Un sofer in varsta de 26 de ani, fiind la volanul unui Opel, a pierdut controlul volanului si a intrat violent intr-un copac, apoi s-a rasturnat. In masina se mai aflau doi pasageru.

In urma impactului, un barbat in varsta de 34 de ani a decedat pe loc, iar soferul si un alt pasager au fost transportati la spital cu diferite leziuni.

Politia investigheaza cazul.