Un barbat s-a stins pe loc la aerodromul din Horesti, dupa ce avionul in care a urcat a pornit brusc si s-a lovit in aripa unui alt aparat de zbor

Incidentul a avut loc astazi in jurul orei 13.30. Potrivit politiei, barbatul in varsta de 60 de ani lucra la aerodrom in calitate de inginer. Acesta a urcat in aparatul de zbor pentru verificari, insa la un moment dat din cauza unei defectiuni la motor, avionul a pornit brusc si s-a lovit de aripa unui alt aparat de zbor. In urma impactului barbatul a murit pe loc.

Imediat la fata locului au venit oamenii legii. Acestia umreaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs accidentul. Nu am reusit deocamdata sa aflam cui apartin aeronavele implicate.