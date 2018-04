Doliu la Soroca. Barbatul si cei trei copii ai sai, care s-au stins in accidentele produse la un interval de cateva ore in Rusia si Azerbaidjan sunt petrecuti astazi pe ultimul drum - GALERIE FOTO

REVENIM CU DETALII.

O familie intreaga din Soroca a fost distrusa in doua accidente produse la un interval de cateva ore. Totul s-a intamplat acum trei saptamani. Intr-un accident produs in Rusia a murit tatal si fiica, iar doi fii s-au stins in Azerbaiadjan in timp ce se indreptau spre locul tragediei.

Mama este singura care a ramas in viata. Initial, femeia fiind internata in spital, nu a stiut ca si-a pierdut intreaga familie. Abia dupa ce a fost internata a aflat ca sotul si cei trei copii ai ei sunt morti.

