Un moldovean si fiica sa s-au stins intr-un accident, in Rusia. Imediat, doi fii ai acestuia s-au pornit spre locul tragediei, insa, pe o sosea din Azerbaidjan, au intrat cu masina intr-un pilon si au murit pe loc. Ce spune MAE

Potrivit baronului de Soroca, Artur Cerari, tragedia a avut loc acum patru zile, pe soseaua Rostov - Voronej din Rusia.

Un moldovean, impreuna cu sotia sa si fiica lor de 18 ani, se intorceau de la munca din Rusia, in Republica Moldova. Urmau sa ajunga acasa, la Soroca.

Langa Rostov, barbatul a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens si a lovit frontal un camion. In urma impactului violent, soferul a decedat pe loc, iar fiica de 18 ani si sotia acestuia au fost transportate in stare grava la spital. Dupa doua zile in care medicii au incercat sa o salveze, fiica celor doi soti a pierdut lupta cu viata.

Femeia s-a ales cu leziuni grave, dar din fericire a ramas in viata.

In ziua in care s-a produs accidentul, rudele familiei din Soroca au fost informati despre tragedie. Imediat, doi fii ai sotilor, care se aflau atunci in Azerbaijan, au urcat in masina si s-au pornit imediat in Rusia, spre locul unde a avut tragedia.

Nu au mai ajuns sa-si vada familia. In drum spre Rusia, circuland cu viteza pe sosea, masina in care se aflau s-a izbit violent intr-o balustrada de protectie. In urma impactului puternic, ambii s-au stins pe loc.

La aflarea celor intamplate, rudele si prietenii au strans bani si adus cele 4 corpuri neinsufletite, atat din Rusia, cat si din Azerbaijean, acasa, la Soroca. Acum cei apropiati se pregatesc de inmormantare.

Contactati de PRO TV, responsabilii de la Ministerul de Externe ne-au spus ca acum 4 zile, a fost inregistrat un accident pe o sosea din Azerbaidjan, unde doi moldoveni si-au pierdut viata.