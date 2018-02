O femeie si un barbat, retinuti in autobuz in timp ce incercau sa duca doua tinere in Amsterdam, unde acestea urmau sa presteze servicii sexuale. Ce le-au promis tinerelor - VIDEO

Potrivit politiei, cei doi suspecti au urcat intr-un autobuz, impreuna cu doua tinere de 20 si 29 de ani pe care urmau sa le duca in Amsterdam. Ajunse in capitala Olandei, acestea urmau sa presteze servicii sexuale contra plata. Cei doi le-au promis tinerelor cate 500 de euro pe zi.

Astfel, in momentul in care cei doi au urcat in autobuz, impreuna cu cele doua tinere, oamenii legii au intrat in vehicul si i-au retinut. In cadrul audierilor suspectii si-au recunoscut vina. Cei doi au fost plasati in arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Pe acest caz a fost initiata o cauza penala, iar suspectii risca pana la 7 ani de puscarie.