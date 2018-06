Un barbat, transportat in stare grava la spital, dupa ce microbuzul la volanul caruia se afla s-a rasturnat pe sosea, in raionul Soroca - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul a avut loc in jurul orei 11:00. Soferul, in varsta de 42 de ani, care se afla la volanul microbuzului de model Mercedes, nu ar fi tinut cont de conditiile meteo si a derapat cu masina in momentul in care se afla intr-o curba periculoasa. Automobilul s-a rasturnat pe sosea.

In urma impactului puternic, soferul a fost transportat la Spitalul Raional din Soroca in stare grava. In masina se afla si fiul acestuia, in varsta de 16 ani, care nu a avut de suferit.