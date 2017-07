Un batran de 87 de ani din Drochia si sotia acestuia au murit dupa ce au fost luati in coarne de un bou pe care au mers sa-l aduca acasa de pe imas - VIDEO

Sambata seara cei doi batrani au mers pe imas ca sa aduca boul acasa de la pascut. Potrivit vecinilor, care au fost martori ai tragediei, animalul se impotrivea, iar l-a un moment dat i-a luat in coarne. Oamenii spun nu au apucat sa sara in ajutor.

Dupa ce a omorat femeia, boul l-a atacat si pe sotul acesteia. In urma loviturilor, acesta s-a ales cu mai multe fracturi si rani. A fost dus la spital insa noaptea a decedat. Un vecin ar fi incercat sa-i ajute pe cei doi soti, animalul insa l-ar fi atacat si pe el. A scapat cu cateva rani.

Animalul a fost sacrificat, iar astazi cei doi batrani au fost inmormantati. Acum doua saptamani un caz similar a avut loc tot la Drochia, doar ca in satul Popesti. Un cioban de 64 de ani a murit in timp ce isi pastea oile, dupa ce a fost luat in coarne de un bou care pastea in apropiere de turma.