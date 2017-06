Un batran s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc din sectorul Rascani al capitalei.

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Adrian Jovmir, incidentul s-a intamplat in aceasta dimineata in sectorul Rascani al capitalei. Un barbat de aproximativ 70 de ani s-a aruncat in gol de la etajul 7 al unui bloc.

Oamenii legii spun ca batranul avea probleme de sanatate. Acesta locuia cu nora si fiul sau.

Ambii se aflau in casa in momentul incidentului.

Politia cerceteaza cazul.

*Poza simbol/Neptun TV