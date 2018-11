Tanara de 19 ani a fost gasita in casa de unchiul ei, fiind in stare grava. Omul a chemat ambulanta, iar femeia a fost dusa la spital, fiind acum la reanimare. Dupa ce s-a constatat ca ea a nascut, oamenii legii au gasit micutul in veceu si au deschis o ancheta. Politia sustine ca femeia mai are un copil si locuia cu iubitul sau.