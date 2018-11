Un bebelus, gasit fara suflare intr-o toaleta dintr-o curte din Falesti. Ce spune politia

Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 18:00, intr-o localitate din raionul Falesti. Potrivit politie, cel care a anuntat autoritatile e unchiul femeii, care a mers in vizita la ea, insa cand a intrat in casa a gasit-o inconstienta pe pat. Acesta a chemat imediat ambulanta si politia.

Veniti la fata locului, medicii au stabilit ca femeia nascuse cu cateva clipe inainte de sosirea lor. Dupa constatarile medicilor, oamenii legii au inceput sa caute copilul. La scurt timp, bebelusul a fost gasit mort in toaleta din curtea casei.

Femeia a fost transportata in stare grava la spital si a fost internata la reanimare. Aceasta mai are un copil de un an. Ea nu este casatorita, dar locuieste impreuna cu iubitul ei.

Oamenii legii urmeaza sa stabileasca circumstantele in care a nascut femeia si cum a ajuns copilul in toaleta.

