Un bloc pentru care sute de familii au platit aproximativ 10 milioane de euro nu este gata nici dupa 7 ani. Vorbim despre complexul locativ “Palmieri si Stele” din capitala - VIDEO

In martie 2010, Svetlana Zubatii si-a vandut apartamentul pe care il avea in centrul capitalei si a cumparat unul in acest bloc locativ de la Ciocana. I s-a spus ca in intr-un an si jumatate, ea va putea intra in noua locuinta, lucru care nu s-a mai intamplat nici pana acum. A platit 28 de mii de euro.

Svetlana ZUBATII: “E la etajul 7. Am investit in incalzire, in tot. “

In aceasta situatie se afla sute de familii, care nu stiu nici acum cand vor putea locui in apartamentele, pentru care deja au platit zeci de mii de euro.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Peste 500 de oameni au investit in apartamente, spatii comerciale ori locuri de parcare din acest bloc locativ. Cei mai multi, in speranta de a se bucura de propria casa, au muncit peste hotare sau au luat imprumuturi de la banci. Li s-a promis ca in 2 ani ei vor primi cheile de la case, dar de atunci au trecut 7 ani, iar constructiile asa si nu s-au incheiat. “

Potrivit Ziarului de Garda, terenul, pe care a fost ridicat imobilul, a fost dat in arenda Uniunii Conducatorilor Auto din Republica Moldova, in 2005. Doi ani mai tarziu, asociatia a semnat un contract cu firma “Galsam-Service”, pentru ca acolo sa fie construit un bloc de locuit.

Problemele au aparut in 2014, cand au fost blocate conturile intreprinderii din cauza datoriilor de peste 4 milioane de lei, pe care le avea fata de stat. Atunci, administratorii au creat o alta firma,“ Iki-Invest Group”, care sa se ocupe de constructia blocului. In tot acest timp, lucrarile au stat pe loc.

Nicolae GOLUBENCO: “In 2014, am investit 25 de mii de euro, intr-un apartament cu doua odai. “

In noiembrie, 2015, scriu autorii investigatiei, Curtea de Apel a intentat procedura de insolvabilitate a primei firme, iar un an mai tarziu, acelasi lucru s-a intamplat si cu a doua intreprindere. Trei administratori au fost retinuti in 2017, pentru escrocherii in domeniul imobiliar, printre ei si Sergiu Ichim.

Sergiu ICHIM, FONDATORUL : “Galsam-Service”“ Am fost 10 luni in detentie, acum sunt in libertate. Eu sunt gata si depun toate eforturile, ma intalnesc cu oamenii. “

Intre timp, anul trecut instanta de judecata a dispus organizarea unei licitatii pentru a alege o companie care sa finalizeze lucrarile de constructii si a numit un alt administrator, Ruslan Vasiliev.

Ion CIUMAC, AVOCAT: "Pozitia lui este de a termina lucrarile. Pentru asta au mai fost ceruiti 50 de euro pentru metru patrat. “

Insa nici dupa ce locatarii au platit acesti bani, lucrarile nu s-au incheiat.

Ion CIUMAC, AVOCAT: "Pentru nu au platit toti. “

Nicolae GOLUBENCO, LOCATAR: “ Nu este normal. “

Fondatorul primei firme, care a inceput constructia blocului, spune ca vrea sa solutioneze problema, dar pentru asta cere ca locatarii, care nu au platit intrega suma pentru apartamente, sa achite banii. Chiar si in asa caz, oamenii vor trebui sa mai astepte inca cel putin 3 ani, pana vor primi locuintele.

Un studiu efectuat de Transparency International Moldova arata ca in ultimii 10 ani, mii de familii din tara noastra au avut de suferit de pe urma investitiilor in constructiile nefinalizate. Expertii sustin ca statul nu a instituit un cadru legal adecvat pentru a proteja investitiile cetatenilor si nu a asigurat un control corespunzator asupra activitatii companiilor de constructii.