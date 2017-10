Impactul a avut loc dupa miezul noptii, in apropiere de Orhei. Potrivit politiei, soferul BMW-ul ar fi adormit la volan si ar fi intrat in Mercedes. Ambele masini au ajuns ulterior intr-un sant, iar BMW-ul a fost cuprins de flacari. Soferii au fost adusi in capitala la spitalul de Urgenta, fiind raniti.