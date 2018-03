Un BMW, parcat in curtea unui bloc din sectorul Ciocana al capitalei, a ars in totalitate: flacarile s-au extins si asupra unui Mercedes. Iata cum arata acum bolidul - GALERIE FOTO

Potrivit pompierilor, totul s-a produs ieri, in jurul orei 3 dimineata. Masina de model BMW era parcata in curtea unui bloc de pe strada Ginta Latina din sectorul Ciocani al capitalei. Nu se stie cauza incendiului, insa flacarile erau atat de mari, incat a ars si partea din fata a unui Mercedes parcat in apripiere de BMW. La fata locului au venit pompierii cu o autospeciala si au stins flacarile in 15 minute. Nimeni nu a avut de suferit.

Iata cum arata acum bolidul: