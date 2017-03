Un BMW, un Mercedes si o Toyota Land Cruiser, furate din Romania si Polonia, s-au plimbat nestingherit prin capitala pana acum doua zile. Operatiunea moldo-germana s-a incheiat - VIDEO

Un BMW, un Mercedes si o Toyota Land Cruiser, furate din Romania si Polonia, se plimbau nestingherit prin capitala pana acum doua zile, cand au fost trase pe dreapta in cadrul unei operatiuni moldo-germane. Din cele peste 400 de automobile verificate la 4 au fost depistate probleme in acte, insa nu au fost sechestrate. Oamenii legii spun ca la capitolul masini furate, Moldova nu este in fruntea clasamentului.