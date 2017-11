Cum arata bradul care ar putea sa ajunga de sarbatori in PMAN: "Dintre toti care i-am vazut, acesta e cel mai frumos". Ce spun cei de la Spatii Verzi - VIDEO

Eliferie HARUTA, SEF I.M. “SPATII VERZI”: “Asta e al saselea brad si din toti pe care i-am studiat asta e cel mai frumos brad, care mi-a placut.”

Bradul creste de 40 de ani pe teritoriul fostei gradinite, iar actualul proprietar al trenului, cere 20 de mii de lei pe el.

Potrivit celor de la Spatii Verzi pana la intai decembrie pomul va fi instalat in piata. Pentru amenajarea bradului din bugetul primariei s-au alocat 200 de mii de lei. In acest an doar noaptea dintre ani va fi sarbatorita in centrul capitalei, restul manifestatiilor, inclusiv targul de Craciun, vor avea loc pe strada 31 august unde de asemenea va fi instalat un brad, doar ca al Guvernului.