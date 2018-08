Accidentul s-a produs aseara, in jurul orei 1:00 pe soseaua Chisinau - Balti, in apropiere de satul Glinjeni raionul Falesti. Potrivit martorilor, camionul venea dinspre Chisinau si urma sa ajunga la Balti. La un moment dat soferul a adormit la volan, camionul a derapat, s-a rasturnat si a ajuns in sant.

Din fericire nimeni nu a avut de suferit.