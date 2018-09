Totul s-a intamplat in apropiere de Straseni, in jurul orei 12:30. Potrivit primelor informatii, soferul se deplasa pe sosea, iar la un moment dat a vrut sa traga pe dreapta, insa camionul a alunecat si s-a rasturnat in sant.

Potrivit martorilor, din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Politia investigheaza cazul.

Revenim cu detalii.