Un cavou ca un mausoleu a aparut in cimitirul unui sat din Soroca. Cu usa termopan si covoare, casa de veci a fost construita din beton in 6 zile, timp in care raposatul nu a putut fi inmormantat - VIDEO

Cavoul din cimitirul din Inundeni Soroca, iti sare in ochi din prima. Are usi termopan si un covor in interior. Exact asa cum si-a dorit raposatul. Nu a vrut ca sicriul sa pluteasca in namol, deoarece cimitirul ar fi amplasat intr-un loc mlastinos.

Natalia PANAS, FIICA: “Cand sunt ploi, atunci se gramadeste apa. Acolo este un fel de vagauna si se gramadeste apa si sa nu sa duca inautru. Am vrut sa fie uscat.“

Cavoul a fost construit in sase zile, timp in care mortul a stat pe laita.

Natalia PANAS, FIICA: “Trebuia sa facem in primavara, dar tata a murit toamna. Timp de 6 zile a fost constuita cat tata a fost mort. Si noaptea si ziua au lucrat muncitorii. Am fost peste hotare si am vazut acolo si am vrut si noi asa facem. “

De acum acolo in acest cavou va fi inmormantata toata familia, iar sicriile vor fi puse unul peste altul, fiind inchise ermetic cu pereti din beton.

Natalia PANAS,PROPRIETARA: “Noi vrem sa facem sa fie ca peste hotare. Rafturi si pe fiecare sa acolo, e familial.”



Cavoul are aproximativ 20 de metri patrati.In spatele camerei de filmat, unii localnici se arata deranjati de constructia din cimitir. Altii sunt multumiti deoarece, proprietarii cavoului ar fi facut ordine in cimitir.

“Eu am o parere foarte buna despre constructia asta. Ceea ce au facut oamenii, au facut foarte bine si frumos. ”

“Au facut tare frumos. Au facut constructia ca au vrut ei au avut putere si au facut-o. Nu avem nimic impotriva. “

“Pentru tata lor a facut, tare frumos. Si in cimitir a faacut curat si crengile le-au strans.”

Primarul din localitate spune ca proprietarii nu au obtinut autorizatie si el nici nu stia despre existenta cavoului. Problema urmeaza a fi introdusa pe ordinea de zi a consiliului local.

Gheorghe COJOCARU, PRIMAR INUNDENI: “Eu am fost acolo si nu au facut nimic oamenii ceea iesit din comun. Asta e invidia oamenilor, nu a facut nimic rau.”

Potrivit regulamentului cimitirelor, construtiile ce depasesc un metru si 75 de cm pot fi realizate doar in baza autorizatiei.