Un ceai cald pe un asa ger oferit in strada, te dezmorteste. Asa lupta cu temperaturile reci, carabinierii, care au instalat un cort in preajma unitatii militare - VIDEO

Cei care au trecut astazi pe strada Academiei au putut sa se incalzeasca in cortul instalat in preajma unei Unitati Militare. Acolo pe o suprafata de 16 metri patrati gasesti de toate – o masa unde poti sa bei un ceai si chiar un pat. Intr-un colt a fost improvizata o bucatarie.

Daniela FOCSA, REPORTER PROTV: “Chiar daca afara gerul pisca de obraji, aici in cort aerul este destul de cald. Pentru a se incalzi mai bine tracatorilor li este oferit un ceai cald, iar pentru a prinde la puteri le este servit si un terci ostasesc."

Denis Plajari desi e comandat astazi a fost ospatar. In mare parte vizitatorii au vrut ceai, el insa ii convingea sa guste si din terciul ostasesc.

Denis PLAJARI, COMANDANT DE COMPANIE: “Servim toti cetateni cu ceai din ierburi si terci din hrisca. Aici este ceaiul noi il punem sa fie la cald.”

Unii s-au lasat ademeniti de amabilitatea ospatarului.

“Cum va simti? Lux.Dupa lucru un ceai trebuie de baut.”

“Mergeam pe alaturi. Eu ma crezut ca este vorba despre un partid. Daca se da ceai e bine ca eu inca nu am luat pranzul azi.”

“Terci e ca de post avem noroc de ceai ca sa-l inghitim. Desigur daca se serveste un ceai fierbinte deja ne incalzim.”

Maria Misin spune ca ieri ca s-a incalzit in cortul carabinierilor si chiar i s-a oferit si ajutorul medical pentru ca avea tensiune. Astazi a revenit cu mai multe martisoare in semn de multumire pe care le-a prins la piept carabinielor.

Maria MISIN: “Acest ceai a fost binevenit, mi-au masurat tensiunea era putin marita.”

“Sunt oameni care lucuiesc departe care nu prea si in buzunare, sa va daie sanatate. Cel mai bun ceai nici acasa nu am baut asa ceai.”

In cort stau de garda si doi medici. Acestia au pregatita o trusa medicala pentru a interveni in cazul persoanelor care au febra sau hipotermie.

Catalina STANGACI, MEDIC: “In caz ca persoana a inghetat prea tare, incalzim membrele, invelim cu plapume si ceai fierbinte, in trusa este solutie alcolica in caz de degeraturi facem frectie.”

Intre timp afara avem parte de un peisaj de iarna in primavara, doar martisoarele vandute in strada sau purtate la piept ne mai amintesc ca e martie in calendar. Chiar daca e neobisnuit de frig pentru aceasta perioada, oamenii se bucura de zapada, deoarece iarna nu prea am avut parte de ea.

“Am marit rezistenta organismului cu ceisoare, mergem la suana. Lasa sa mai fie asa ca e placut nu a mai avut iarna.”

“Asta e ceea mai buna iarna, acum si copii si nepotii sunt foarte bucurosi, vor cu sanie si un aer extraordinar.”

“In suflet e primavara imi pare bine ca totusi iernam un pic.”

“Foarte frumos, toata iarna nu a fost zapada lasa sa fie un pic.”

Astazi codul galben de ger a expirat, iar de maine vremea se incalzeste. In urmatoarele zile temperaturile vor creste in medie cu 15 grade, astfel incat noaptea vom avea minus 8 grade la nord, iar ziua minus 6. La inceputul saptamnii viitoare ziua se vor inregistra 2-3 grade, iar joi vom avea chiar plus 9.