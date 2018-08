Bach si Mozart a rasunat la... o stana din Taraclia. Youth Orchestra a cantat printre oi, pe un deal din localitate. In felul acesta o familie si-a pornit afacerea dupa ce a cumparat oi de rasa franceza - VIDEO

Bach si Mozart au rasunat aseara la stana familiei Sabia din satul Corten, raionul Taraclia. La concert au fost nu doar oile si ciobanii, ci si o buna parte din sateni.

“Concertul este bun. Putem sa ascultam muzica clasica. Totusi, nu se leaga faptul ca noi ne aflam anume aici, la stana impreuna cu oile.”

“Foarte tare imi place, tineri interpreti canta foarte frumos. Este ceva exotic, ceva neobisnuit.”

“Noua ne-a placut, totul este bine.”

Concertul a fost sustinut in cadrul proiectului La La Play drum de dor.

Adriano MARIAN, DIRECTOR ORCHESTRA TINERET: “E foarte bine sa cantam la o stana de oi, pentru ca are o relevanta cu spatiul mioritic.”

Au venit sa asculte muzica clasica si oaspetii din Uniunea Europeana care au ramas fascinati de ideea de a organiza un concert la o stana de oi.

Catia SEGNINI, EXPERT SARD: “Muzica are un limbaj universal. Eu cred ca muzica trebuie sa vina acolo unde sunt oameni si sa nu se astepte ca oamenii sa vina sa caute astfel de activitati.”

Marta MARCZIS, EXPERT SARD: “Asistam la un eveniment grandios, este inca o fata a programului SARD. Aceasta este o alta fata si aici vedem o combinatie interesanta dintre ceea ce este rural si urban, agricultura si cultura, inovatie si traditie.”

Familia Sabia, la stana careia s-a dat concertul, creste ovine de 12 ani. De curand cei doi soti au primit un grant de peste 20 de mii de euro si au cumparat peste 60 de oi de rasa franceza.

Stepan SABIA, PROPRIETAR: “Aceasta rasa se deosebeste prin calitatea carnii. In comparatie cu alte rase, aceasta contine 55 de procente de carne. Iar rasa noastra autohtona are 45 de procente. Acestea sunt cele mai mari. Oile cresc foarte repede si se deosebesc prin inmultire.”

Mai in gluma, mai in serios, proprietarul spune ca nu le vorbeste in franceza, pentru ca nu o cunoaste, iar concertul de aseara nu va influenta pretul pentru carne si branza.

Stepan SABIA, PROPRIETAR: “Atunci cand le aduceam, in ultimul rand a intrat berbecul. Pe stapanul lui il cheama Grigorie, asa ca i-am pus si berbecului numele Grigorie.”

Sotia si fiul ii sunt mereu alaturi lui Stepan si il sustin, iar ideea de a organiza un concert clasic i-a surprins.

Efimia SABIA, SOTIA PROPRIETARULUI: “Pentru mine a fost un soc. Nu stiam cum sa reactionez. Eu nu intelegeam ce legatura au oile cu muzica. Mai tarziu sotul mi-a explicat ca atunci cand studia la zootehnie, acum 20 de ani, profesorul le spunea studentilor ca este o legatura intre muzica si animale. Nu stiu daca va fi carnea mai gustoasa, dar oamenii vor afla de o noua rasa de oi adusa in Moldova.”

Vladimir FABIA, FIUL PROPRIETARULUI: “Mie imi place si cred ca lui tata ii este placut. Eu il ajut, pot sa alung oile. Tot ce imi spune tata sa fac, eu fac.”

Sotii Sabia sunt mandri ca au putut fi primii din tara noastra care au adus o noua rasa de ovine. Spera ca vor putea ajunge sa fie lideri pe piata interna si sa exporte ovinele de rasa franceza in tarile vecine. Grantul in valoare de peste 20 de mii de euro care i-a ajutat sa-si puna pe picioare afacerea l-au primit in cadrul programului SARD, finantat de Uniunea Europeana.

In total, in cadrul acestui proiect, in Moldova au venit sase milioane si jumatate de euro de la europeni, bani destinati sustinerii agriculturii si dezvoltarii rurale in autonomia Gagauza si raionul Taraclia.