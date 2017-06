Un concurs intre cainii politisti s-a dat la Ungheni. Ei au fost testati la rezistenta si capacitate de reactie - VIDEO

Cei 21 de caini de la Politia de Frontiera, IGP si INP au demonstrat ca stiu sa imobilizeze un infractor si sa gaseasca droguri. Politisti insotiti de caini au avut de parcurs 9 km contracronometru, timp in care au avut de trecut 12 obstacole. Desi indeplinesc niste comenzi, cainii au fost pusi in situatii in care trebuiau sa reactioneze singuri.

Artur DOMNISOR, INSPECTOR CHINOLOG: "Inspectorii chinologi nu are dreptul sa dea comanda de aparare, cainele singur trebuie sa atace infractorul, asta poate fi si pe timp de zi.”

Trecerea prin mlastina, dar si inotul i-a pus la grea incercare pe concurentii patrupezi. La proba purtatul cu roaba, cainii au avut parte de putin ragaz. Unora insa nu le-a fost atat de usor sa-si mentina echilibrul. Desi provocarile au fost pe masura participantii nu pareau instoviti de puteri. La proba de tragere cu pistolul de la 25 de metri au participat doar polistii.

Corneliu RADU, SEF CONTROL FRONTIERA: "Se limiteaza totul la zece catuse, timpul insa este nelimitat. Glontele care au mers in afara tintei se penalizeaza cu 15 sec fiecare glonte”.

Patrupedul Kira care isi face datoria pe aeroportul din Chisinau a demonstrat cat de ascultor si dedicat poate fi.

Iurie GURIEV, AGENT SEF PRINCIPAL AEROPORTUL NATIONAL: ”Noi lucram de doi ani. Cel mai greu este sa devii prieten adevarat, care nici o data nu o sa te tradeze, dar tot timpul te urmeaza, nu te lasa la nevoie.”

Chinologii recunosc ca antrenamentele zilnice si experienta isi spun cuvantul in timpul unor asemenea competitii.

Sofroni IVAN, INSPECTOR, INP: ”A fost putin mai usor pentru ca am stiut unde sa-mi pastrez fortele si unde sa accelerez, atunci cand stii ca in urma ta este alt concurent care vrea sa te ajunga iti da puteri”.

Competitia BIATLON este la cea de-a treia editie. Primele 3 locuri vor reprezenta tara noastra la campionatul international.