"Un contract incheiat cu facebook inainte de alegeri sau o monitorizare mai stricta a postarilor sponsorizate de candidatii electorali". Concluziile comisiei juridice a legislativului privind invalidarea alegerilor de la Chisinau - VIDEO

Inainte de alegeri sa fie incheiat un contract cu Facebook, iar postarile candidatilor sa fie strict monitorizate. Sunt propunerile facute de Comisia Juridica a Parlamentului care crede ca in felul acesta vom evita situatii ca cea din iunie cand scrutinul din capitala a fost anulat din cauza unui live facut de Andrei Nastase. Intruniti astazi in sedinta, membrii comisiei au spus ca ar trebui sa existe limite si in spatiul virtual.