Un copac doborat in urma ninsorilor sta neclintit pe aleea din jurul lacului din parcul Valea Morilor. Salcia sta rezemata in gard si pe jumatate in apa - VIDEO

Un copac doborat in urma ninsorilor de acum doua saptamani sta neclintit pe aleea din jurul lacului din parcul Valea Morilor. Salcia a fost smulsa pe jumatate din radacina si sta rezemata in gard si pe jumatate in apa. Unii trecatori fac poze si-ar dori ca arborele sa ramana asa, altii insa il ocolesc. Cel mai greu le este biciclistilor si mamelor care plimba copii in carucioare.