Un copil a ajuns la reanimare dupa ce a inghitit o baterie. Micutul a fost operat, iar metalul i-a fost scos din esofag - VIDEO

Bateria a fost depistata in urma unei radiografii. Mama sa l-a dus la o consultatie, crezand ca acesta are bronsita intrucat tusea foarte des. Medicul de familie i-a prescris antibiotice.

Dupa operatie, baietelul a ramas cu rani in esofag, intrucat metalul se oxidase. Medicii presupun ca bateria a stat o saptamana in gatul copilului, iar acum acesta are nevoie de un tratament anevoios.