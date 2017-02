Un copil de 10 luni din Drochia a ajuns in stare grava la spital. Micutul ar fi fost batut de tatal sau, care a si fost retinut - VIDEO

BUNICA BAIETELULUI: "El a luat copilul l-a intors cu capul in jos si l-a bagat in omat, fata ii spune da-mi copilul mie, el i-a spus ca eu ii spal fata cu zapada. Ea a vrut sa-si ia copilul si el a lovit-o cu piciorul in piept."

Incidentul a avut loc aseara in jurul orei 19:00 in satul Gribova din raionul Drochia. Din spusele bunicii, tatal si mama copilului, fusesera in vizita la vecini.

Se intorceau acasa, cand pe drum, s-au luat la cearta. Deocamdata nu se stie din ce motiv ,insa in urma conflictului barbatul si-a iesit din fire si l-a luat la bataie pe micutul de doar 10 luni, apoi a fugit cu el pe alt drum.

BUNICA BAIETELULUI: “El o sunat vina acasa, ea intreaba copilul e bine, ea zice da.. cind am venit acasa el statea si fuma la soba, cu o bita mare in mina, m-am apropiat aproape de caleasca, el era aproape gata...”

Femeia povesteste ca impreuna cu fiica si copilul au fugit la vecini, dupa care au chemat ambulanta.

“Copilul era rosu tare la fata.”

“Eu nu stiu ce s-a intamplat.”

In urma loviturilor, baietelul a ajuns aproape inconstient la spital, fiind internat in sectia de reanimare a spitalului din Drochia.

Anatolie FOCSA, MEDIC: “Traumatism cerebral, batut de tata care e in stare de ebrietate...”

Vecinii au alertat si politia.

Olga CHISTOL, SERVICIUL DE PRESA, IP DROCHIA: "O persoana de 22 de ani domiciliat in satul Gribova, raionul Drochia, in urma unui conflict verbal a avut de suferit copilul lor minor, care a primit leziuni corporale. Barbatul a fost retinut pentru 72 de ore."

Pentru fapta sa barbatul risca acum 6 ani de inchisoare.