Un copil de 2 ani a ajuns la spital dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, la Ghidighici. Cum s-a intamplat totul

Accidentul a avut loc ieri seara in Ghidighici. Potrivit politiei, masina in care se afla copilul, o Skoda Octavia, s-a ciocnit violent cu o Toyota, pe strada Victoriei din localitate. In urma impactului micutul a fost ranit si a avut nevoie de ingrijiri medicale.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs accidentul si cine se face vinovat.