Un copil de 2 ani si 9 luni din capitala s-a inecat in bazinul din curtea casei

Potrivit Politiei, ieri, in jurul orei 21:00, un copil, in varsta de 2 ani si 9 luni, s-a inecat intr-un bazin artificial, in curtea casei, fiind lasat fara supravegherea parintilor doar pentru cateva secunde.

Politia atentioneaza: neatentia la scaldat, la piscine, lacuri sau in preajma bazinelor acvatice provoaca victime. Iata, doar, cateva recomandari simple care, insa, va pot ajuta sa evitati un eventual inec:

- supravegheati-va in permanenta copiii, atunci cand intrati in apa sau cand va aflati in apropierea apei;

- nu va scaldati pe timp de noapte sau dupa ce ati consumat bauturi alcoolice;

- nu va scaldati, urcandu-va pe diferite obiecte;

- in cazul in care nu stiti sa inotati, evitati sa va scaldaţi singur şi nu intraţi in apa mai sus de brau;

- apelati la ajutor atunci cand sunteti in pericol sau cand sunteti martor al unui caz de inec;- scaldati-va doar in bazinele acvatice amenajate corespunzator.

Daca sunteti martor la un inec sau o alta situatie de criza in preajma bazinelor acvatice, apelati 901 sau 902!